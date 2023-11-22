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11:54, 22 ноября 2023Бывший СССР

Алиев заявил об отсутствии препятствий для подписания мирного соглашения

Алиев: больше нет препятствий для подписания мирного соглашения с Арменией

Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Reuters

Препятствий для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном больше нет. Об отсутствии разногласий с Арменией заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает ТАСС.

«Наша страна поддерживает региональную мирную повестку, Азербайджан готов к диалогу с Арменией для подписания мирного договора и нормализации отношений между двумя странами», — сказал он.

Алиев подчеркнул, что Баку полностью восстановил суверенитет республики в результате антитеррористических мер.

Ранее в МИД Армении заявили, что Ереван продолжает демонстрировать ​​волю к установлению мира. В ведомстве добавили, что 21 ноября азербайджанской стороне была передана шестая редакция соглашения о регулировании отношений.

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      Алевтина Запольская
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