Армения призвала Азербайджан к демаркации границы

МИД Армении: Ереван призвал Баку к проведению комиссии по демаркации границы

Армения призвала Азербайджан к проведению комиссии по демаркации границы. Соответствующее заявление опубликовали на сайте МИД республики.

«Армянская сторона продолжает считать, что, несмотря на все сложности и вызовы, существует реальная возможность установления мира между двумя странами, который может быть реализован при наличии политической воли с обеих сторон. Армянская сторона продолжает демонстрировать такую ​​волю. Одним из ее проявлений является и то, что Армения предложила Азербайджану провести заседание демаркационной комиссии на государственной границе между двумя странами», — говорится в тексте сообщения.

Дипведомство также пояснило, что Ереван намерен приложить усилия к нормализации отношений с Баку. Со своей стороны, Армения 21 ноября передала азербайджанской стороне шестую редакцию соглашения о регулировании отношений.

В свою очередь, представители Баку также предложили Еревану проведение переговоров на границе двух стран. Они отметили, что Азербайджан готов к прямому диалогу для скорейшего завершения мирного соглашения.