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05:18, 22 ноября 2023Мир

Американский журналист рассказал о жалобах Зеленского

Журналист Fox News Холл: Зеленский пожаловался на недостаточную помощь США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Киеву со стороны США. Об этом заявил корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

По его словам, во время беседы украинский лидер «вообще ничего не скрывал». «Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны Конгресса, об отсутствии потенциальной поддержки американцев», — рассказал журналист.

Холл добавил, что Зеленский также назвал критическим моментом тот факт, что конфликт Израиля и Палестины отвел внимание мировой общественности от Украины.

В интервью телеканалу Владимир Зеленский также заявил, что США стоит производить больше оружия для Киева, поскольку это поможет обеспечить работой американцев и украинцев. По его словам, это месяц оказался самым сложным в вопросе получения финансовой помощи от США. Зеленский выразил надежду, что Конгресс выделит дополнительные средства на поддержку Украины.

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      Марина Совина
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