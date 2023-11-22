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03:48, 22 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский назвал США причину для производства оружия для Украины

Зеленский: США нужно производить больше оружия для ВСУ для создания рабочих мест

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США стоит производить больше оружия для Киева, поскольку это поможет обеспечить работой американцев и украинцев. С таким призывом выступил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Он подчеркнул готовность украинской стороны к совместному производству вооружения. «Когда вы производите для Украины и с Украиной, вы производите с американцами. Поэтому большая часть производств будет развернута в ваших штатах, разных штатах, а также на Украине. Это рабочие места для американцев и украинцев», — отметил глава государства.

По его словам, это месяц оказался самым сложным в вопросе получения финансовой помощи от США. Зеленский выразил надежду, что Конгресс выделит дополнительные средства на поддержку Украины.

Американские производители оружия столкнулись с трудностями с выполнением заказов на фоне украинского и палестино-израильского конфликтов. Так, Минобороны США пришлось отправить Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, предназначенных для Украины.

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      Марина Совина
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