Артемий Лебедев назвал эскиз нового дорожного знака в России «полным говнищем»

Блогер Лебедев назвал эскиз нового дорожного знака в России «полным говнищем»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал эскиз дорожного знака, который может появиться в России, назвав его «полным говнищем». Свое мнение он высказал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Общенациональная ассоциация автотуризма и караванинга (путешествий в домах на колесах — прим. Ленты.ру) подготовила эскиз нового дорожного знака «Кемпинг», на котором указывается дополнительная информация о месте отдыха.

«В России может появиться новый дорожный знак, ******** (ущербный), как все новые дорожные знаки, которые появляются в России... [Он] похож, естественно, на полное говнище, где просто всего в кучу намешано, начиная с какого-то вигвама и заканчивая автодомом, который больше похож на транспорт, который перевозит какую-то баллистическую ракету», — прокомментировал эскиз знака Лебедев. По мнению дизайнера, при подготовке эскиза представители ассоциации «немножечко перестарались».

В ноябре стало известно, что Артемий Лебедев назвал Силиконовую долину «зажопием».

