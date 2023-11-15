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13:29, 15 ноября 2023Среда обитания

Артемий Лебедев назвал Силиконовую долину «зажопием»

Дизайнер Артемий Лебедев назвал Кремниевую долину в США «зажопием»
СюжетНаселение России:

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал Кремниевую долину в США «зажопием». Своим мнением он поделился в обзоре новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев порассуждал о том, как увеличить население России, а также удовлетворить потребность страны в специалистах различных областей. По мнению блогера, для этого России нужно открыть границы для профессионалов из всех стран мира, независимо от их ориентации и политических взглядов.

Дизайнер поделился мнением об утечке мозгов из страны. Он заявил, что не понимает, почему специалистам так легко покинуть Россию для работы в другом месте. Лебедев рассказал, что в 90-е годы «много миллионов людей уехали куда-то там в Силиконовую долину», поскольку думали, «что там есть что делать». Однако, по словам дизайнера, это место представляет собой «чудовищный колхоз», в котором уже на второй день «ты понимаешь, что просто попал в какое-то зажопие».

Ранее Артемий Лебедев раскритиковал памятник Петру I в Москве, назвав его «куском бронзового говна». Он призвал снести скульптуру, объяснив это тем, что центр столицы ее не заслужил.

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      Мария Черкасова
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