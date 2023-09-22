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12:19, 22 сентября 2023Среда обитания

Лебедев назвал один памятник в Москве «куском говна»

Блогер Лебедев назвал памятник Петру I в Москве «куском бронзового говна»
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев раскритиковал памятник Петру I в Москве и назвал его «куском бронзового говна». Об этом он заявил в новом выпуске на своем канале Rutube.

Лебедев подчеркнул, что центр столицы «не заслужил» такой памятник архитектуры и призвал его снести. «А Петра I, который там стоит, конечно, давно пора снести и поставить куда-нибудь за городом в качестве напоминания о том, как не надо делать *****ные (не очень красивые) скульптуры», — высказался блогер.

В выпуске дизайнер также отреагировал на создание нового пешеходного моста через Москву-реку у парка «Музеон», который связал стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. Лебедев отметил, что теперь пешеходам будет удобно переходить от набережной парка до острова, где располагается бывшая фабрика «Красный Октябрь».

Накануне Артемий Лебедев, который посетил все страны мира, назвал худшим государством на Земле Сомали. «Там тоже по-своему интересно», — сказал блогер, но добавил, что Сомали является небезопасной страной.

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    Нина Ташевская
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