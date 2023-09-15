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12:42, 15 сентября 2023Среда обитания

В Москве появился новый мост

Собянин: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: АГН «Москва»

В центре столицы появился новый пешеходный мост через Москву-реку. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram.

Мост связал стрелку острова Балчуг и Крымскую набережную. «Новый мост станет частью популярного прогулочного маршрута между Парком Горького и ГЭС», — указал мэр.

Длина конструкции составляет 54 метра, а вес — 235 тонн. Мост доставили на место и установили за два дня.

В результате завершения программы благоустройства острова Балчуг на набережных заменили покрытие и расширили тротуары, установили фонари и уличные торшеры, разбили газоны и цветники.

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    Нина Ташевская
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