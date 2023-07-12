Собянин рассказал о благоустройстве острова в центре Москвы

Собянин: набережные острова Балчуг стали интересным и модным местом

После завершения программы благоустройства остров Балчуг в центре Москвы превратился в интересное и модное место. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Еще несколько лет назад его набережные выглядели неуютно и пустынно. Без всякого преувеличения можно сказать, что благоустройство вдохнуло в них новую жизнь», — рассказал Собянин.

Глава города показал, как выглядели Репинский сквер, Раушская, Космодамианская, Софийская, Садовническая и Болотная набережные до начала работ по благоустройству и после их завершения. На набережных заменили покрытие и расширили тротуары, установили фонари и уличные торшеры, разместили газоны и цветники.

Ранее Собянин сообщил, что за последние годы столичные власти привели в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. Он подчеркнул, что еще 10 лет назад большинство московских набережных были практически недоступны для пешеходов.