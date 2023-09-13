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10:27, 13 сентября 2023Россия

В центре Москвы установят уникальный мост

Собянин: в Москву доставили уникальную конструкцию моста для острова Балчуг

Фото: АГН «Москва»

Над Водоотводным каналом в центре Москвы установят уникальный пешеходный мост. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Вчера в центр Москвы доставили уникальную конструкцию — 54-метровый мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном"», — рассказал градоначальник.

Пролетное строение было собрано в районе подмосковного города Лыткарино. Объект массой 235 тонн доставили к острову Балчуг на двух баржах за восемь часов.

Собянин уточнил, что сегодня специалисты установят мост на заранее подготовленные опоры. После проведения монтажа в историческом центре города появится новый прогулочный маршрут.

Ранее мэр столицы рассказал о благоустройстве острова Балчуг. На набережных заменили покрытие и расширили тротуары, установили фонари и уличные торшеры, разбили газоны и цветники.

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    Варвара Родикова
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