В центре Москвы установят уникальный мост

Собянин: в Москву доставили уникальную конструкцию моста для острова Балчуг

Над Водоотводным каналом в центре Москвы установят уникальный пешеходный мост. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Вчера в центр Москвы доставили уникальную конструкцию — 54-метровый мост, который свяжет остров Балчуг с Парком Горького и "Музеоном"», — рассказал градоначальник.

Пролетное строение было собрано в районе подмосковного города Лыткарино. Объект массой 235 тонн доставили к острову Балчуг на двух баржах за восемь часов.

Собянин уточнил, что сегодня специалисты установят мост на заранее подготовленные опоры. После проведения монтажа в историческом центре города появится новый прогулочный маршрут.

Ранее мэр столицы рассказал о благоустройстве острова Балчуг. На набережных заменили покрытие и расширили тротуары, установили фонари и уличные торшеры, разбили газоны и цветники.