Свыше 20 зарубежных брендов анонсировали выход на российский рынок

NF: 23 зарубежных бренда одежды и обуви намерены выйти на российский рынок

Более 20 зарубежных брендов готовятся выйти на рынок России в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы консалтинговой компании NF Group.

Уточняется, что в общей сложности 23 бренда анонсируют планы по развитию на российском рынке. Речь идет о компаниях из Ирана, Китая, Казахстана, Белоруссии, Южной Кореи, ОАЭ, Турции, Индии и Италии. При этом отмечается, что 19 зарубежных брендов уже начали работу в России.

Как выяснили аналитики, большинство брендов работает в сегменте одежды и обуви (73,9 процентов). Остальные компании работают в категориях «Товары для дома», «Электроника» и «Книги и сувениры».

Ранее сообщалось, что российские бренды почти полностью заменили ушедших иностранных ретейлеров. Аналитики консалтинговой компании NF Group заявили, что отечественные марки, такие как Gloria Jeans, Befree и универмаг «Стокманн», заняли более 85 процентов торговых площадей в Москве, которые ранее принадлежали шведскому H&M и японскому Uniqlo.