«Известия»: российские бренды заняли 85 процентов торговых площадей ушедшего H&M

Российские бренды почти полностью заменили ушедших иностранных ретейлеров. Об этом сообщают «Известия».

Аналитики консалтинговой компании NF Group заявили, что отечественные марки, такие как Gloria Jeans, Befree и универмаг «Стокманн», заняли более 85 процентов торговых площадей в Москве, которые ранее принадлежали шведскому H&M и японскому Uniqlo. «Уход этих двух брендов был ощутим как для посетителей, так и для собственников помещений. Популярность этих марок, их ценовая политика и широта ассортимента обеспечивали высокий покупательский трафик и напрямую влияли на размер товарооборота», — объяснили специалисты.

При этом российские бренды продолжают развиваться, разрабатывают новые форматы своих магазинов и планируют открывать новые торговые точки, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. «Большая часть помещений уже открылись, ретейлеры могут оценить все плюсы и минусы работы в условиях новой конкуренции и адаптации потребительского поведения», — добавила собеседница издания.

В августе стало известно, что крупнейший онлайн-маркетплейс Lamoda решил открыть розничные магазины под собственным брендом. Сообщалось, в ближайшие три года ретейлер планирует запустить 300 торговых точек. При этом уточнялось, что некоторые из них будут располагаться на местах ушедшего из России Adidas.

