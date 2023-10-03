Российские бренды почти полностью заменили ушедших иностранных ретейлеров
Российские бренды почти полностью заменили ушедших иностранных ретейлеров. Об этом сообщают «Известия».
Аналитики консалтинговой компании NF Group заявили, что отечественные марки, такие как Gloria Jeans, Befree и универмаг «Стокманн», заняли более 85 процентов торговых площадей в Москве, которые ранее принадлежали шведскому H&M и японскому Uniqlo. «Уход этих двух брендов был ощутим как для посетителей, так и для собственников помещений. Популярность этих марок, их ценовая политика и широта ассортимента обеспечивали высокий покупательский трафик и напрямую влияли на размер товарооборота», — объяснили специалисты.
При этом российские бренды продолжают развиваться, разрабатывают новые форматы своих магазинов и планируют открывать новые торговые точки, отмечает региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. «Большая часть помещений уже открылись, ретейлеры могут оценить все плюсы и минусы работы в условиях новой конкуренции и адаптации потребительского поведения», — добавила собеседница издания.
В августе стало известно, что крупнейший онлайн-маркетплейс Lamoda решил открыть розничные магазины под собственным брендом. Сообщалось, в ближайшие три года ретейлер планирует запустить 300 торговых точек. При этом уточнялось, что некоторые из них будут располагаться на местах ушедшего из России Adidas.