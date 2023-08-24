Lamoda откроет магазины на местах ушедшего из России Adidas

Lamoda откроет магазины спортивной одежды на местах ушедшего из России Adidas

Крупнейший онлайн-маркетплейс Lamoda решил открыть розничные магазины под собственным брендом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей компании.

В ближайшие три года ретейлер планирует запустить 300 торговых точек. При этом уточняется, что некоторые из них будут располагаться на местах ушедшего из России Adidas.

В ассортименте будет представлена одежда и обувь для занятий спортом. «Финальный ассортимент будет понятен к моменту запуска, но мы планируем, что будут популярные бренды из ассортимента Lamoda, а также ряд уникальных позиций», — заявили в пресс-службе и отметили, что 50 магазинов откроются до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов. Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране.