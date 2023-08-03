Reuters: бренд Adidas решил закрыть около 100 оставшихся в России магазинов

Спортивный бренд одежды и обуви Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов. Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране. «У нас есть около 100 магазинов, которые не работают, и, конечно же, они были предложены рынку», — заявил он.

По его словам, их можно продавать частным лицам или сдавать в субаренду. «Сроков для этого нет, но сейчас мы платим за аренду. Поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше», — уточнил Гулден.

В мае стало известно о возможном возвращении Adidas в Россию. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал, что на данный момент переговоры о возобновлении работы магазинов марки не ведутся. В то же время он отметил, что возвращение компании на российский рынок возможно.

Adidas приостановил деятельность в стране вместе с другими спортивными брендами одежды, такими как Nike и Puma. Владелец отечественного бренда одежды Yamal заявил, что готов занять освободившуюся нишу.