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09:46, 22 ноября 2023Силовые структуры

Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене

Следователи возбудили дело о госизмене против экс-тренера сборной Дагестана

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмада Ахмедова за участие в специальной военной операции на стороне Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ахмедов проходит обвиняемым по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным канала, он живет на территории Украины с 2017 года, где был назначен президентом федерации профессионального кикбоксинга «К-1». Однако у мужчины все еще остается российский паспорт. Его семья также продолжает оставаться в России.

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      Варвара Митина
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