Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:43, 22 ноября 2023Наука и техника

Кофейная гуща оказалась способом борьбы с деменцией

Environmental Research: кофейная гуща оказалась источником квантовых точек

Фото: Youssef Abu Watfa / Globallookpress.com

Ученые Техасского университета выяснили, что кофейная гуща может быть источником углеродных квантовых точек для борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Результаты исследования опубликована в журнале Environmental Research.

Углеродные квантовые точки (CACQD), которые могут быть получены из отработанной кофейной гущи, оказались способными защитить клетки мозга от повреждений, вызванных такими факторами, как ожирение, возраст и воздействие пестицидов.

Нейродегенеративные заболевания, в том числе деменция, характеризуются потерей нейронов. Они подавляют способность человека выполнять основные функции, такие как движение и речь, а также мешают выполнять более сложные задачи, ухудшая когнитивные способности.

CACQD оказывают нейропротекторное действие в экспериментах на клеточных линиях и других моделях болезни Паркинсона, когда заболевание было вызвано пестицидом под названием паракват. CACQD были способны удалять свободные радикалы или предотвращать повреждение ими клеток, а также ингибировать агрегацию фрагментов амилоидного белка, не вызывая каких-либо существенных побочных эффектов.

Команда предполагает, что у людей на самых ранних стадиях таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, лечение, основанное на CACQD, может быть эффективным в предотвращении развития заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене. Он воевал на стороне Украины

      Раскрыт способ вернуть все деньги за лекарства

      Китай понадеялся на усиление координации с Россией в БРИКС, ШОС и G20

      Эрдоган признался в получении сигналов о необходимости избавиться от Нетаньяху

      Стоимость электроэнергии в Европе рухнула

      В России назвали адекватными мировые цены на нефть

      Стало известно о новых подлодках ВМФ России

      Россиянам назвали способы избавиться от ревности без повода

      Боец ВСУ заподозрил сослуживцев в сливе информации

      На Украине спрогнозировали новые протесты перевозчиков на границе со Словакией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости