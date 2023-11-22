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17:29, 22 ноября 2023Наука и техника

Полоскание соленой водой предотвратило тяжелый COVID

MedicalXpress: полоскание соленой водой снижает риск госпитализации при COVID-19

Фото: Manki Kim / Unsplash

Ученые выяснили, что полоскание горла соленой водой снижает риск тяжелых симптомов COVID-19 и помогает предотвратить госпитализацию при тяжелой форме инфекции. Результаты исследования представлены на ежегодной конференции Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI) в Анахайме (Калифорния). Пресс-релиз опубликован на сайте MedicalXpress.

В период с 2020 по 2022 год 58 человек в возрасте 18-65 лет с положительным ПЦР-тестом на инфекцию SARS-CoV-2 были случайным образом отобраны для прохождения режима полоскания с низкими или высокими концентрациями солевого раствора в течение 14 дней.

Растворы с низким и высоким содержанием соли состояли из 2,13 и 6 граммов соли, растворенных в 236 миллилитрах теплой воды соответственно. Полоскание горла и промывание носа проводились четыре раза в день в течение 14 дней. Первичные результаты включали частоту и продолжительность симптомов, связанных с инфекцией SARS-CoV-2; вторичные результаты включали госпитализацию или госпитализацию в отделение интенсивной терапии.

Частота госпитализаций при схемах с низкими и высокими концентрациями солевого раствора (18,5 и 21,4 процента соответственно) была значительно ниже, чем в контрольной популяции численностью 9398 человек (58,8 процента). Никаких существенных различий по другим исходам среди этих групп отмечено не было.

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      Александр Еникеев
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