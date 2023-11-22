Егор Крид назвал причины нежелания ходить на свидания

Егор Крид заявил, что не любит ходить на свидания и хочет найти себе жену

Российский исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) назвал причины, по которым не любит ходить на свидания. Об этом он сообщил в беседе с «Газетой.ру».

По словам рэпера, он предпочитает более простое общение, чтобы сразу понимать, встретил ли он своего человека или нет. Свидания для такой цели, по его мнению, не подходят, так как на них каждый стремится к тому, чтобы быть «хорошим».

«Я все-таки нестандартный парень — и, если честно, не очень люблю ходить на свидания. Называть это свиданиями, эту подготовку и прочее. Я люблю как-то проще. Чтобы все было естественно, без вот этого: "Как ты? Расскажи о себе". Не так, чтобы мы красиво оделись, напшикались, пришли в ресторан — и такие: "Мы будем очень хорошими". Лучше быть собой и сразу понять, твой человек или нет», — признался артист.

Крид также признался в желании найти себе жену, так как надеется на то, что его статус холостяка не будет вечным.

Ранее стало известно, что певец Егор Крид подал иск в Замоскорецкий суд Москвы на главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину.