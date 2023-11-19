Егор Крид подал в суд на Мизулину

Певец Егор Крид подал иск о защите чести и достоинства на Екатерину Мизулину

Певец Егор Крид подал иск в Замоскорецкий суд Москвы на главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину. Это следует из электронной картотеки дел.

Согласно данным, иск подан по статье «О защите чести, достоинства, деловой репутации к гражданам и юридическим лицам».

РИА Новости уточняет, что причиной стали слова Мизулиной о рэпере. Она называла его «главным скамером страны»: в переводе с английского это означает «мошенник».

26 апреля Мизулина заявила, что аккаунты певца Егора Крида и двух популярных российских блогеров Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (PlohoyParen) заблокировали на стриминговом сервисе Twitch за незаконную рекламу онлайн-казино. «Егор Крид, Buster, и PlohoyParen заблокированы на платформе Twitch. Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения Лиги безопасного интернета по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров», — написала Мизулина.