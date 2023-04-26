Аккаунты Крида и двух популярных российских блогеров заблокировали на Twitch

Мизулина сообщила о блокировке аккаунтов Крида, Buster и PlohoyParen на сервисе Twitch

Аккаунты певца Егора Крида и двух популярных российских блогеров Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (PlohoyParen) заблокировали на стриминговом сервисе Twitch за незаконную рекламу онлайн-казино. Об этом в среду, 26 апреля, сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Егор Крид, Buster, и PlohoyParen заблокированы на платформе Twitch. Это связано с тем, что их страницы внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзором после обращения Лиги безопасного интернета по незаконной рекламе онлайн-казино у этих стримеров», — написала Мизулина.

О том, что аккаунты ряда российских блогеров на Twitch включили в реестр запрещенных сайтов после обращения ЛБИ из-за рекламы онлайн-казино, стало известно 21 апреля. Уточнялось, что в список также включили страницы стримеров в мессенджере Telegram и на платформе Kick. В общей сложности в реестр запрещенных сайтов тогда внесли аккаунты 15 блогеров.

Лига безопасного интернета впервые подняла тему незаконной рекламы онлайн-казино в ноябре 2022 года. С конца января 2023 года организация делала неоднократные публичные предупреждения стримерам, которые размещают подобные объявления.