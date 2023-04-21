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18:49, 21 апреля 2023Интернет и СМИ

Аккаунты 15 блогеров внесли в реестр запрещенных сайтов за рекламу казино

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов аккаунты 15 блогеров

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom

Аккаунты 15 популярных блогеров на Twitch, в Telegram и на платформе Kick внесли в реестр запрещенных сайтов из-за рекламы онлайн-казино. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram.

Под ограничения попали каналы Виктора Нигрини, Олега Горбенко, Альберта Васильева, Игоря Лысаковского, Арена Зурабяна, Николая Лебедева (известного как Некоглай), Юрия Хованского, Егора Крида, Александра Зубарева, Игоря Сайганова, Ильнура Хафизова, Андрея Бурима, Гусейна Гасанова, Кирилла и Александра Волынкиных.

Решение о блокировке было принято после двух обращений Лиги безопасного интернета. «Платформам направлены требования от Роскомнадзора об ограничении доступа к аккаунтам на территории России», — написала Мизулина. Кроме того, как уточнила глава ЛБИ, Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила, что проведет проверку на наличие признаков нарушения налогового законодательства блогерами.

Лига безопасного интернета неоднократно обращала внимание на блогеров, которые занимаются незаконной рекламой онлайн-казино. В частности, 10 апреля Мизулина опубликовала список, в которые вошел 41 стример, размещающий подобные объявление. В связи с этим ЛБИ направила обращения в Роскомнадзор и ФНС России с просьбой принять меры по ограничению противоправного контента. Еще одно аналогичное обращение было направлено 13 марта.

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Оксана Петина
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