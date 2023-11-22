Бывший вице-президент России предложил выставить на торги унитаз Ельцина

Бывший вице-президент России Руцкой: вслед за дверью продадут и унитаз Ельцина

Бывший вице-президент России Александр Руцкой уверен, что вслед за дверью от подъезда, в котором жил Борис Ельцин, на торгах окажется и его унитаз. Комментарий по поводу аукциона личного имущества первого президента Российской Федерации Руцкой дал изданию Daily Storm.

По мнению Руцкого, дверь — своеобразный лот для аукциона, но, вероятно, и на нее найдется свой покупатель. «Степень дебилизации в стране достаточно высока, и ее уровень уже достиг апогея. Поэтому, может, найдется какой-то дебил, который обладает такими средствами и купит», — пояснил бывший вице-президент.

Как отметил Руцкой, новость о продаже двери Ельцина его не удивила. Политик вспомнил, что из личных вещей Ельцина первым был продан чернильный набор. Тогда его выставили на торги по стартовой цене пять-шесть миллионов рублей. Однако, учитывая ажиотаж вокруг личных вещей знаменитостей, грамотнее было вначале выставить на аукцион именно унитаз, считает генерал-майор авиации в отставке. Будущему же владельцу двери Руцкой посоветовал поставить ее в туалете.

Торги, на которых будет представлена дверь от подъезда дома, где в течение нескольких лет жил Ельцин, состоятся 14 декабря в новом филиале аукционного дома «Литфонд», расположенном в Екатеринбурге. Дверь, стартовая стоимость которой составляет полтора миллиона рублей, будет продана в числе еще 220 лотов.