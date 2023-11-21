Дверь от подъезда дома Ельцина продадут на торгах

Дверь от подъезда дома Ельцина выставили на торги в Екатеринбурге

Дверь от подъезда дома, в котором в течение нескольких лет жил первый президент России Борис Ельцин, выставят на торги за 1,5 миллиона рублей в числе других 220 лотов. Мероприятие состоится 14 декабря в новом филиале аукционного дома «Литфонд», расположенном в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Интерфакс».

Приобрести предложат входную дверь от подъезда дома номер 2 по улице 8 Марта, в котором с 1972 по 1977 год проживал Ельцин. Торги будут посвящены раритетам, связанным с людьми, «оставившими исторический и культурный след в Уральском крае», — от Петра Великого до знаменитого скульптора России Эрнста Неизвестного.

Самым дорогим лотом предстоящих торгов станет камнерезная композиция «Белые медведи на льдине», выполненная из нефрита, горного хрусталя, алмазов и платины в мастерской Карла Фаберже в 1909 году. Ее стартовая цена составит 40 миллионов рублей.

Весной 2023 года на торги в Петербурге выставили шестикомнатную квартиру, в которой в 1914-1917 годах жил писатель Максим Горький. Объект, расположенный на последнем этаже шестиэтажного дома в стиле северного модерна, принадлежит частному лицу. После объявления стартовой цены в 75 миллионов рублей и обсуждения предстоящего аукциона в прессе собственник снял квартиру с торгов, и речь зашла об организации в ней музея классика литературы, писала газета KP.RU.