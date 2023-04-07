Квартиру Горького в Петербурге решили продать на аукционе

Квартиру писателя Максима Горького в Петербурге выставили на торги

Квартиру писателя Максима Горького в Петербурге захотели продать на торгах. Об этом сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Объект на Кронверкском проспекте, 23А площадью 212 квадратных метров, в данный момент принадлежащий частному лицу, решили выставить на продажу по начальной цене в 75 миллионов рублей. Писатель жил в этой квартире в период с 1914 по 1917 годы. Среди его гостей были Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Феликс Дзержинский, Федор Шаляпин, Иван Бунин и Александр Куприн.

Лот расположен на последнем этаже шестиэтажного дома, возведенного в стиле северного модерна. В квартире обустроены три спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная с каминным залом, два балкона и черный ход, который оборудован отдельным лифтом. Интерьер объекта выполнен преимущественно в белых, бежевых, светло-зеленых и коричневых тонах. Из окон открывается вид на Петропавловскую крепость и Исаакиевский собор.

Аукцион состоится в субботу, 15 апреля.

В июле 2022 года стало известно о том, что легендарную усадьбу Успенское в Московской области решили продать на торгах. По сообщению «Дом.РФ», архитектурный ансамбль из трех зданий, в том числе замок в стиле викторианской готики, выставили на аукцион за 189,2 миллиона рублей.