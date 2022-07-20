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Легендарную усадьбу на Рублевке продадут на торгах

Усадьбу Успенское выставили на торги за 189,2 миллиона рублей

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Легендарную усадьбу Успенское продадут на торгах. Архитектурный ансамбль, расположенный в Московской области, выставили на аукцион за 189,2 миллиона рублей, сообщает «РБК» со ссылкой на «Дом.РФ».

В состав объекта входят три здания, в том числе замок в стиле викторианской готики. Торги продлятся до 19 августа. Новый собственник будет обязан выполнять требования по содержанию объекта культурного наследия и проводить работы по его содержанию.

Усадьба располагается на земельном участке размером четыре гектара в селе Успенское. До 1917 года объект принадлежал брату предпринимателя Саввы Морозова Сергею Морозову, который создал на территории крупный конезавод. После революции усадьба использовалась в качестве детского дома, позже — института коневодства и психоневрологического отделения больницы Академии наук. С 1990 года комплекс числится в Едином государственном реестре объектов культурного наследия.

В мае на торгах продали исторический отель «Марко Поло» в Москве. Владельцем здания гостиницы на Патриарших прудах стала компания «Менеджмент-Инвест». Вместе с объектом победителю аукциона достались бытовая техника, посуда, элементы интерьера, мебель, спортивное и другое оборудование.

Александра Качан
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