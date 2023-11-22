Фадеев объяснил внезапную мировую популярность песни Лель про «джагу-джагу»

Продюсер Максим Фадеев заявил, что люди не хотят отмены русской культуры

Музыкальный продюсер Максим Фадеев объяснил внезапную мировую популярность трека певицы Кати Лель «Мой мармеладный», вышедшего в 2004 году и возглавившего тогда российские хит-парады. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Продюсер подчеркнул, что песня про «джагу-джагу» — это уже шестой трек его авторства, который стал популярным в мире. «Именно сегодня, в условиях так называемой отмены всего русского, песня на русском языке взлетела в мировых чартах. Видимо, пришло время. Я всегда говорил, что однажды, благодаря нашей культуре, множество сбитых с толку людей снова повернутся к России лицом. Люди не хотят отмены русской культуры, они ее любят, что и доказал успех песни "Мой мармеладный" спустя 20 лет с момента ее релиза», — написал Фадеев.

Ранее Катя Лель оценила тренд на ее песню среди иностранцев. «Я безумно счастлива, это радость большая. Это победа, российская победа. Я безумно счастлива, что мне звонят два-три дня крайних из Австралии, из Германии, из Парижа, из Дубая. Все выкладывают», — сказала она.

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. Пользователи со всего мира одеваются в меховые шапки и шубы и танцуют под хит, пытаясь попасть в текст.