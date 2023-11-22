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13:58, 22 ноября 2023Экономика

Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

Экономист Ордов: курс доллара до конца года будет держаться в пределах 93 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Курс доллара к российской валюте до конца 2023 года сохранится примерно на уровне 93 рублей. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Он также объяснил, возможно ли в ближайшее время снижение стоимости доллара.

При текущей рыночной конъюнктуре цен на наши товары экспорта 93 рубля — это средний взвешенный курс, который [сохранится] до конца этого года уж абсолютно точно и который не вызывает у нас опасений с точки зрения исполнения бюджета следующего года

Константин Ордовэкономист

«Равновесный уровень для нас сегодня определяется Министерством финансов, то есть интересами бюджета, и Центральным банком (ЦБ), который больше радеет за снижение инфляции. Где-то там и рождается этот уровень, и он по нашим оценкам стал сейчас 92-93 рубля за доллар. Излишнее укрепление может привести к тому, что ослабнет до 95-97 рублей в рамках компенсации тех доходов, которые связаны с нашим экспортом», — сказал экономист.

Курс доллара от TradingView

По словам Константина Ордова, сейчас на российском валютном рынке сформирован баланс спроса и предложения. Экономист также отметил, что на краткосрочный период доллар может опуститься до отметки в 85 рублей. Однако спрос на валюту с таким курсом возрастет, и стоимость быстро откатится обратно, считает он.

«Это будет краткосрочный уровень. Традиционно, как только мы с вами подойдем к 85 рублям, активизируются люди, которые склонны накапливать сбережения в долларах и евро. Они начнут перекладывать свои рублевые депозиты», — заключил он.

Как заявил помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, рубль еще может укрепиться, но ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса не стоит.

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