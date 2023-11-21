Помощник Путина рассказал о будущем курса рубля

Орешкин: рубль может укрепиться, но кардинальных отклонений курса ждать не стоит

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что рубль еще может укрепиться, но ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса не стоит. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Кроме того, помощник Владимира Путина считает, что коррекция курса рубля произошла из-за восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Это, в свою очередь, привело к росту спроса на импортные товары, оплачивать которые нужно валютой. Кроме того, отрицательно на курс влияет и снижение цен на нефть.

На торгах 21 ноября доллар и евро обновили минимумы с конца июня. Доллар опускался ниже 88 рублей, а евро — до 95,67. По оценкам экспертов, доллар может опуститься и до отметки в 85 рублей.