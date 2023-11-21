Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:58, 21 ноября 2023Экономика

Помощник Путина рассказал о будущем курса рубля

Орешкин: рубль может укрепиться, но кардинальных отклонений курса ждать не стоит
Максим Орешкин

Максим Орешкин. Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что рубль еще может укрепиться, но ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса не стоит. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Кроме того, помощник Владимира Путина считает, что коррекция курса рубля произошла из-за восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Это, в свою очередь, привело к росту спроса на импортные товары, оплачивать которые нужно валютой. Кроме того, отрицательно на курс влияет и снижение цен на нефть.

На торгах 21 ноября доллар и евро обновили минимумы с конца июня. Доллар опускался ниже 88 рублей, а евро — до 95,67. По оценкам экспертов, доллар может опуститься и до отметки в 85 рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин примет участие в виртуальном саммите G20. Это его первая за долгое время встреча с западными лидерами

      Глава крупнейшей в мире криптобиржи подтвердил уход в отставку

      Ведущая «Давай поженимся!» сравнила себя с Москвой

      Помощник Путина рассказал о горизонте планирования президента

      В Европе обнаружили неизвестные мегаструктуры

      Раскрыты обстоятельства смерти сыгравшего Есенина актера

      Помощник Путина рассказал о будущем курса рубля

      В США раскрыли главную цель конфликта на Украине

      Избитый из-за денег российский школьник инсценировал собственное ограбление

      При обстреле российского города пострадали две пенсионерки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости