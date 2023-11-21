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15:26, 21 ноября 2023Экономика

Падение курса доллара объяснили

Курс доллара и евро к рублю обновил минимум: аналитик Антонов назвал причины

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

В начале торгов во вторник, 21 ноября, курсы доллара и евро обвалились по отношению к рублю и обновили минимумы с конца июня: американская валюта опустилась ниже 88 рублей, европейская — до 96 рублей. В разговоре с газетой «Известия» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал причины ослабления иностранных валют.

По словам эксперта, на пользу рублю сыграл тот факт, что правительство поддержало инициативу о введении штрафов для экспортеров за нарушение правил. В том числе речь идет об отказе продавать валютную выручку, уточнил эксперт. По его прогнозам, доллар может упасть до 85 рублей. «Евро идет на 95 рублей. Если евро не удерживается на этом уровне, то далее у него будет более сильный потенциал падения, чем у доллара, даже до 91 рубля», — полагает Антонов.

В начале октября президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. В начале ноября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что меры по ужесточению контроля за валютой экспортеров сработали. По его словам, курс рубля сохранится в нынешних параметрах и в этих параметрах он будет находиться и дальше.

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      Платон Щукин
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