Курс доллара упал ниже 88 рублей

Курс доллара опустился ниже 88 рублей впервые с 30 июня

В начале торгов на Московской бирже во вторник, 21 ноября, курс доллара опустился ниже 88 рублей, что произошло впервые с 30 июня, свидетельствуют данные площадки. На минимуме он доходил до 87,93 рубля, после чего незначительно скорректировался.

Курс евро падал до 95,76 рубля, что также стало минимумом с 30 июня. За последние полтора месяца рубль по отношению к доллару укрепился на 12 процентов.

Такой динамике поспособствовали указ президента страны Владимира Путина о продаже валютной выручки в отношении ряда компаний, который будет действовать как минимум полгода, а также курсовые пошлины, введенные с 1 октября для повышения сборов с экспортеров.

Оба решения направлены на увеличение притока валюты на биржу. Как указывают представители компаний, попавших под действия указа, документ сформулирован таким образом, что им нередко приходится сначала искать способ купить валюту за рубежом на рублевую выручку, а затем продавать ее на бирже под видом валютной.

В свою очередь от действия новых пошлин пострадали ряд отраслей, которые столкнулись с проблемами экспорта. В частности, в октябре резко упали поставки российского угля в Китай — с 9,24 миллиона тонн месяцем ранее до 7,64 миллион тонн. После повышения цен топливо оказалось заметно дороже австралийского.