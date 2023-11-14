Бизнес пожаловался на необходимость имитации возврата валютной выручки

«Ведомости»: бизнес идет на «круговорот рублей» ради возврата валютной выручки

Новые нормы возврата валютной выручки, введенные указом президента России Владимира Путина в октябре, заставляют бизнес имитировать процесс с помощью «круговорота рублей». Об этом со ссылкой на источники, близкие к крупнейшим компаниям, федерального чиновника и собеседника, близкого к Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут «Ведомости».

Речь идет о том, что если компания проводит за рубежом сделку за рубли, то на них приходится покупать там валюту, чтобы позднее продать ее внутри России. Таким образом, бизнес теряет средства на двойной конвертации и сталкивается с дополнительными сложностями, особенно если речь идет о подсанкционных компаниях, ограниченных в операциях с валютой.

Такая практика вытекает из формулировок правительства относительно механизма возврата. В них указано, что продавать следует 90 процентов валюты, зачисленной на счетах в российских банках, но не менее половины общей суммы, которую компания получает от исполнения внешнеторговых договоров. Другими словами, во второй части речь идет о денежных средствах вне зависимости от вида валюты, что стало ужесточением по сравнению с прошлогодним указом.

Представитель Минфина в комментарии изданию подтвердил, что если компания получает доход в рублях, то ей действительно нужно купить валюту на внешнем рынке, зачислить ее на счета внутри страны, а после продать. На это отводится 30 дней.

Источник, близкий к РСПП, отметил, что компании хотели бы отказаться от столь жесткой интерпретации правил, чтобы свободнее распоряжаться хотя бы рублевой выручкой. В свою очередь чиновник, говоривший на условиях анонимности, напомнил, что если бизнес сталкивается с проблемой, то может обратиться в правовую комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций с объяснением ситуации и добиться исключения для себя.

Указ о продаже валютной выручки вводился для поддержания курса рубля. С того момента российская валюта укрепилась к доллару более чем на восемь процентов.