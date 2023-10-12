В ЦБ оценили влияние указа Путина о продаже экспортной выручки на курс рубля

ЦБ: требование обязательной продажи валютной выручки снизит волатильность рубля

Требование обязательной продажи валюты улучшит ситуацию с ликвидностью и снизит волатильность рубля. Так оценили влияние указа президента России Владимира Путина о продаже экспортной выручки в Банке России, сообщает «Интерфакс».

«Требование по репатриации и обязательной продаже валютной выручки может повысить оперативность реализации валюты и внести вклад в снижение краткосрочной волатильности», — отметили представители регулятора.

Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров 11 октября. Мера вводится сроком на шесть месяцев и затронет компании из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, процент подлежащей обязательной продаже валюты установит российское правительство. Контролировать исполнение указа будет Финансовая служба по финансовому мониторингу.

Требование продавать валютную выручку поможет укреплению рубля, отметил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По мнению экономиста, ситуация с ослаблением национальной валюты «омерзительна», потому что девальвация происходит без экономических оснований, и падение курса повлияло на растущее недоверие к рублю.

Отвечая на вопросы депутатов КПРФ, аналитики ЦБ ранее заявили, что валютные ограничения не окажут значительного влияния на курс. Для дальнейшей стабилизации рубля эффективны экономические стимулы: «адекватная стоимость кредита» и система налогообложения, которая снижает потребность в продаже валюты для оплаты налогов, добавили в регуляторе.