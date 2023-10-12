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09:43, 12 октября 2023Экономика

Влияние обязательной продажи выручки экспортерами на курс рубля оценили

Экономист Колташов спрогнозировал укрепление рубля после указа Путина

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки экспортерами поможет укреплению рубля. Прогнозом о курсе национальной валюты в беседе с «Известиями» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Владимир Путин подписал бумагу о том, что компании должны продавать валютную выручку. Причем в строгом порядке: какие компании, как. С этого момента возвращается практика, которая имела место в 2022 году. Тогда было принято решение о том, что 80 процентов валютной выручки компании-экспортеры должны продавать», — напомнил он. Колташов отметил, что в мае 2022 года это требование смягчили до 50 процентов, а после полностью отменили, что вызвало сильное падение рубля на фоне роста мировых цен на нефть.

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Экономист назвал ситуацию с ослаблением рубля «омерзительной», потому что происходит неэкономическая девальвация. Падение курса национальной валюты повлияло на растущее недоверие к рублю, оценил он. Колташов считает правильным решение президента о возвращении к практике обязательной продажи выручки экспортерами, а также отметил, что этот механизм будет дорабатываться.

Накануне Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». В нем сроком на 6 месяцев устанавливается обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут позже установлены правительством. Меры коснутся 43 групп компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

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