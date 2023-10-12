Влияние обязательной продажи выручки экспортерами на курс рубля оценили

Экономист Колташов спрогнозировал укрепление рубля после указа Путина

Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки экспортерами поможет укреплению рубля. Прогнозом о курсе национальной валюты в беседе с «Известиями» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Владимир Путин подписал бумагу о том, что компании должны продавать валютную выручку. Причем в строгом порядке: какие компании, как. С этого момента возвращается практика, которая имела место в 2022 году. Тогда было принято решение о том, что 80 процентов валютной выручки компании-экспортеры должны продавать», — напомнил он. Колташов отметил, что в мае 2022 года это требование смягчили до 50 процентов, а после полностью отменили, что вызвало сильное падение рубля на фоне роста мировых цен на нефть.

Экономист назвал ситуацию с ослаблением рубля «омерзительной», потому что происходит неэкономическая девальвация. Падение курса национальной валюты повлияло на растущее недоверие к рублю, оценил он. Колташов считает правильным решение президента о возвращении к практике обязательной продажи выручки экспортерами, а также отметил, что этот механизм будет дорабатываться.

Накануне Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)». В нем сроком на 6 месяцев устанавливается обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут позже установлены правительством. Меры коснутся 43 групп компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.