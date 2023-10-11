Доллар и евро растут. Чего ждать рублю через месяц или год?

ЦБ: лаги в поступлении валютной выручки от нефти мешают укреплению рубля

Несмотря на высокие цены на нефть, курс рубля остается слабым. Как объяснили в Центробанке, росту сейчас мешают лаги в получении и возврате валютной выручки экспортеров. Регулятор констатировал, что курс рубля продолжал определяться торговым балансом, дополнительное давление на него оказывало укрепление доллара к большинству мировых валют в связи с глобальной тенденцией ухода от рисков.

Как указано в традиционном комментарии «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики», в сентябре рубль вновь ослаб. «Текущий рост цен на углеводороды и снижение дисконта не оказывали заметной поддержки рублю на фоне лагов в получении и возврате валютной выручки на российский рынок», — констатировали в ЦБ.

В понедельник, 9 октября, курс доллара впервые с марта 2022 года превысил 102 рубля. За несколько дней рубль смог немного укрепиться. К вечеру среды, 11 октября, российская валюта немного выросла, но все равно продолжила держаться в районе отметки 100 рублей за доллар. Как отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, психологическая отметка выступает для многих участников рынка серьезным триггером, поскольку ранее власти «при достижении этой отметки активизировали дискуссии по поводу мер стабилизации курса рубля». «К тому же подобные "круглые" уровни для многих являются психологически важными, провоцируя на совершение сделок», — заметил он.

Как говорил профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, рубль слабеет из-за того, что российские экспортеры получают валютную выручку в дирхамах, юанях и рупиях. «Импорту нашему требуются доллары, евро и так далее, на что мы можем что-то серьезное купить. За рупии можем чай хороший купить, ткани, пряники, ароматные палочки, комплектующие за рупии не купишь», — отмечал он.

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Аналитики полагают, что стабилизировать курс можно. Старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин объяснил, что удельный вес доллара и евро во внешнеторговом обороте России велик, а это на руку экспортерам. «Более того, вместо того, чтобы конвертировать полученную валюту (после продажи энергоресурсов за рубеж), экспортеры оставляют ее на зарубежных банковских счетах. Это связно с ужесточением валютной политики внутри России. В итоге на российском рынке возникает дефицит валюты. В том числе по этой причине сегодня происходит падение рубля», — сказал он.

По мнению Сироткина, одним из способов решения этой проблемы может стать введение специального валютного коридора — строго ограниченного интервала возможного колебания валютного курса. «Думаю, что у ЦБ нет иного выхода, кроме как воспользоваться этим инструментом», — подытожил он и назвал повышение ключевой ставки неэффективной мерой.

Чего ждать от курса рубля в будущем?

Прогнозы относительно будущего рубля пока расходятся. Как говорил, например, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев, тенденция снижения курса рубля по отношению к доллару продолжится. «Поскольку у нас экономика находится на паузе, и все ее положительные характеристики обусловлены лишь тем, что работает на полную мощность военно-промышленный комплекс, а предпринимательский корпус находится на паузе, мы видим последовательное снижение рубля по отношению к доллару в течение четырех-пяти месяцев», — отметил он. В то же время эксперт уверен, что в дальнейшем американская валюта продолжит укрепляться, однако у доллара есть предел.

Учитывая, что у нас экономика все-таки не нулевая и как-то двигается, я думаю, что пока предел где-то в районе 110 на ближайшие два-три месяца Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Более туманно на этот счет высказался помощник президента России Максим Орешкин. На вопрос о том, когда начнут работать меры по укреплению рубля он ответил так: «Рано или поздно доллар перестанет укрепляться, а рубль — слабеть».

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Со своей стороны заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов высказал предположение, что в ближайшие годы курс рубля по отношению к доллару будет находиться в достаточно большом коридоре. «Это будет коридор от 80 до 95. Это очень широкий коридор, но позволяющий маневрировать в части достижения нашего технологического суверенитета», — считает он.

Предсказуемость и спокойствие

Российским властям важна предсказуемость курса национальной валюты. Как говорил министр финансов Антон Силуанов, курс рубля может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, но он должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности.

Мы действительно говорим о том, что курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности — будь то экспортеры, импортеры. Я всегда говорю, что кому-то выгоднее слабый курс, кому-то покрепче. Министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс. министр финансов России Антон Силуанов

По словам главы Минфина, в проекте бюджета на следующие три года запланирован курс в пределах 90 рублей за доллар. В то же время на волатильность валют влияют различные факторы.

В Кремле, в свою очередь, настаивают, что курс нацвалюты не должен вызывать беспокойства и россиянам пора привыкать к жизни в рублевой зоне. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения. «Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара», — констатировал он. Также Песков указал, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается «действиями макрорегулятора и правительства».