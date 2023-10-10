В России назвали коридор курса доллара на ближайшие годы

Депутат Кирьянов: курс доллара в ближайшие годы будет в коридоре 80-95 рублей

В ближайшие годы курс рубля по отношению к доллару будет находиться в достаточно большом коридоре, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. Своим мнением о стоимости российской валюты в будущем он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Полагаю, что те прогнозы, которые давало Министерство экономического развития и Министерство финансов по курсу доллара к рублю в течение этого года и на следующие год-два, они будут сбываться. Это будет коридор от 80 до 95. Это очень широкий коридор, но позволяющий маневрировать в части достижения нашего технологического суверенитета. Чем выше курс доллара и ниже курс рубля, тем интереснее производителю что-то делать», — считает депутат.

По мнению парламентария, в течение нескольких месяцев Россия придет к этому стабильному коридору. Также он отметил, что необходимо предвидеть изменения на рынке.

«Даже при плановых повышениях или падениях курса мы должны об этом знать. Мы должны об этом знать не завтра, а в течение определенного периода времени, хотя бы нескольких месяцев-полугода, чтобы у нас были возможности для маневра. Все-таки экономика связана с внешней торговлей. Это такой корабль, который нельзя по команде повернуть в одну секунду», — добавил он.

9 октября министр финансов России Антон Силуанов назвал выгодным прогнозируемый курс национальной валюты. По его словам, стоимость рубля может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, но она должна быть предсказуемой для участников внешнеэкономической деятельности.