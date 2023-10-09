Силуанов заявил о важности предсказуемого курса валют

Силуанов: для Минфина выгоднее прогнозируемый курс рубля

Минфину России выгоден прогнозируемый курс национальной валюты. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его цитирует ТАСС.

По словам министра финансов, курс рубля может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, но он должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности.

«Мы действительно говорим о том, что курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности — будь то экспортеры, импортеры. Я всегда говорю, что кому-то выгоднее слабый курс, кому-то покрепче. Министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс», — объяснил Силуанов.

О важности предсказуемого курса Силуанов говорил еще на пленарной сессии Московского финансового форума. Он также добавил, что бюджет не должен ориентироваться на прогнозы, и вместо этого быть сбалансированным и устойчивым вне «зависимости от любых прогнозов».

По словам главы Минфина, в проекте бюджета на следующие три года запланирован курс в пределах 90 рублей за доллар, однако на волатильность валют влияют различные факторы.

Во время торгов на Московской бирже 9 октября курс доллара преодолел отметку в 102 рубля, обновив рекорды марта 2022 года. На максимуме американская валюта дорожала до уровня в 102,34 рубля, однако после этого доллар начал дешеветь, и опустился до 99,5 рубля.