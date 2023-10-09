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21:08, 9 октября 2023Экономика

Силуанов заявил о важности предсказуемого курса валют

Силуанов: для Минфина выгоднее прогнозируемый курс рубля
Антон Силуанов

Антон Силуанов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Минфину России выгоден прогнозируемый курс национальной валюты. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, его цитирует ТАСС.

По словам министра финансов, курс рубля может отличаться от заложенного в проект бюджета прогноза из-за внешних условий, но он должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности.

«Мы действительно говорим о том, что курс должен быть предсказуемым для наших участников внешнеэкономической деятельности — будь то экспортеры, импортеры. Я всегда говорю, что кому-то выгоднее слабый курс, кому-то покрепче. Министерству финансов, правительству выгоднее прогнозируемый курс», — объяснил Силуанов.

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О важности предсказуемого курса Силуанов говорил еще на пленарной сессии Московского финансового форума. Он также добавил, что бюджет не должен ориентироваться на прогнозы, и вместо этого быть сбалансированным и устойчивым вне «зависимости от любых прогнозов».

По словам главы Минфина, в проекте бюджета на следующие три года запланирован курс в пределах 90 рублей за доллар, однако на волатильность валют влияют различные факторы.

Во время торгов на Московской бирже 9 октября курс доллара преодолел отметку в 102 рубля, обновив рекорды марта 2022 года. На максимуме американская валюта дорожала до уровня в 102,34 рубля, однако после этого доллар начал дешеветь, и опустился до 99,5 рубля.

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    Вячеслав Агапов
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