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18:36, 9 октября 2023Экономика

Доллар упал ниже отметки в 99 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 99 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Курс доллара на Московской бирже в понедельник, 9 октября, резко упал. К окончанию торгов валюта опустилась ниже отметки в 99 рублейсвидетельствуют данные площадки.

На момент открытия биржи доллар оценивался в 100,16 рубля — на максимуме американская валюта дорожала до уровня в 102,34 рубля. К вечеру его стоимость скорректировалась до отметки в 99,5 рубля. Минимально цена валюты падала до уровня в 98,84 рубля. Объем дневных торгов при этом оценили более чем в 136 миллиардов рублей.

Евро тем временем также начал дешеветь: к вечеру валюта опустилась до отметки в 105 рублей. Максимально ее стоимость увеличивалась до 108 рублей.

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По словам доцента кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Артема Голубева, на курс отечественной валюты влияют не только экономические, но и политические факторы. Высока вероятность, что власти будут удерживать курс ниже 100 рублей и уже в ближайшие дни сообщат о дополнительных мерах ограничительного характера, которые позволят рублю укрепиться, добавил эксперт.

Доллар, который стоит дороже 100 рублей, не устраивает власти, поэтому кабмин использует все возможности, чтобы снизить курс до диапазона 85-92 рубля, отметил финансовый эксперт Андрей Верников. Добиться этого можно будет не подъемом ключевой ставки, а валютными интервенциями, логика которых «не должна быть понятна валютным спекулянтам», — объяснил он.

Помощник президента России Максим Орешкин, отвечая на вопрос, когда можно ждать повышения курса рубля, объяснил, что «рано или поздно». Ранее он критиковал Центробанк за слишком медленное повышение ключевой ставки и заявлял, что мягкая денежно-кредитная политика регулятора является основной причиной проблемы с ослаблением отечественной валюты.

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    Вячеслав Агапов
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