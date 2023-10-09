Россиянам пообещали резкое снижение курса доллара к концу осени

Эксперт Верников: курс доллара опустится в ноябре после мер Банка России

Текущий курс доллара США выше 100 рублей не устраивает российские власти, и они используют имеющиеся возможности, чтобы снизить его до диапазона 85-92 рубля, считает финансовый эксперт Андрей Верников. Его точку зрения приводит РИА Новости.

По мнению специалиста, новый подъем ключевой ставки регулятора вряд ли окажется эффективным и сработает с существенным временным лагом. «Я жду валютных интервенций, причем для их успеха логика их проведения не должна быть понятна валютным спекулянтам», — сказал Верников.

Помимо этого, эксперт полагает, что в рамках валютного регулирования речь может идти об «ограничении импортных операций». Падение курса нацвалюты даже на фоне резко дорожающей нефти он объяснил отсутствием на бирже нерезидентов, которые остро реагируют на колебания стоимости сырья.

Курс доллара в ходе торгов в понедельник, 9 октября, впервые с марта 2022 года превысил отметку в 102 рубля. Как полагает начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, американская валюта к середине месяца может укрепиться до 104 рублей за единицу. По его словам, многое будет зависеть от новых данных по торговому балансу России за август и сентябрьского отчета по инфляции в стране.