Стоимость нефти резко выросла

Стоимость нефти Brent выросла на 3,5 процента на фоне событий в Израиле

В начале недели стоимость декабрьских фьючерсов эталонного сорта нефти Brent выросла более чем на 3,5 процента, достигнув 87,6 доллара за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На максимуме цена Brent поднималась выше 88 долларов. Стоимость марки WTI превысила 86 долларов за баррель, прибавив 3,8 процента к уровням пятницы, 6 октября.

Такая динамика наблюдается на фоне атаки ХАМАС на Израиль, после чего израильское правительство объявило войну движению и начало операцию «Железные мечи». Регион переживает самый серьезный за последние годы конфликт, который может привести к непредсказуемым действиям со стороны ключевых игроков нефтяного рынка.

Израиль обвиняет Иран в поддержке и координации действий ХАМАС, в то время как Тегеран отвергает подобные предположения, но высказывает поддержку действиям базирующейся в Палестине группировки. Вмешательство войну по своей воле или вынуждено иранских вооруженных сил может повлиять на поставки на рынок иранской нефти, которые в последнее время начали расти.

Вместе с тем конфликт пока не привел к возвращению стоимости Brent до уровней начала прошлой недели. Тогда фьючерсы на этот сорт торговались в районе 92-93 доллара за баррель, но со среды подешевели почти на десять процентов, опускаясь в моменте ниже 84 долларов.