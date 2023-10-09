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01:30, 9 октября 2023Мир

Иран уличили в помощи ХАМАС при подготовке нападения на Израиль

WSJ: Иран несколько недель помогал спланировать нападение ХАМАС на Израиль

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Иран на протяжении нескольких недель участвовал в подготовке нападения палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль. В планировании были задействованы иранские сотрудники службы безопасности, они же поддержали решение атаковать на встрече в Бейруте 2 октября, сообщил высокопоставленные члены группировки, передает The Wall Street Journal.

Всего было несколько встреч в Бейруте, где присутствовали офицеры КСИР и представители четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, включая ХАМАС и «Хезболлу» (политическая фракция в Ливане). Кроме того, в воскресенье президент Ирана Ибрагим Раиси беседовал с лидером палестинского «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России). Зиядом аль-Нахалой и главой ХАМАСА Исмаилом Ханией.

Официальные лица США сообщили, что доказательств причастности Тегерана к случившемуся нет. Высокопоставленный представитель группировки Махмуд Мирдави заявил, что движение спланировало нападение на Израиль без сторонней помощи. «Это решение палестинцев и ХАМАСА», — сказал он. В статье отмечается, что если версия об участии Тегерана в атаке подтвердится, это серьезно расширит конфликт на Ближнем Востоке.

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Израиль обвинил Иран в косвенном участии в нападении и пригрозил ответными мерами. «Мы знаем, что в Сирии и Ливане были встречи с другими лидерами террористических армий, которые окружают Израиль, поэтому, очевидно, легко понять, что они пытались координировать свои действия», — отметил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.

Для объединения иностранных ставленников Ирана под единым командованием привлекли Исмаила Каани, лидера международного военного подразделения КСИР — сил «Кудс». В августе 2023 года встречи группировками стали регулярными и проводились раз в две недели в Ливане. Как отмечает издание, по меньшей мере на двух подобных мероприятиях присутствовал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан.

Ранее стало известно, что жертвами нападения радикальных палестинских движений на Израиль уже стали порядка 700 израильтян, более двух тысяч пострадали и попали в плен. Израиль начал ответную операцию против объектов ХАМАС в секторе Газа, получившую название «Железные мечи».

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    Александра Синицына
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