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15:17, 9 октября 2023Экономика

В России спрогнозировали дальнейшее падение рубля

Аналитик Соболев предрек укрепление доллара до 104 рублей к середине октября

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев допустил укрепление курса доллара до 104 рублей к середине октября. Его слова приводят «Известия».

Многое будет зависеть от новых данных по торговому балансу России за август и сентябрьского отчета по инфляции в стране. Эти факторы могут привести как незначительному укреплению нацвалюты к ведущим мировым расчетным единицам, так и к ее ослаблению. «До конца недели ожидаем колебания доллара в пределах 98-104 рублей, евро — в диапазоне 104-108 рублей, а юаня — 13,45-14,50 рубля», — заявил аналитик.

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В качестве одной из главных причин высокой волатильности рубля он назвал растущую геополитическую напряженность в мире. Без учета этого фактора высокий уровень ключевой ставки Центробанка мог бы привести к большему притоку «горячего» капитала со стороны финансовых институтов, что поддержало бы российскую нацвалюту, заключил Соболев.

9 октября в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 102 рубля впервые с марта 2022 года. На пике американская валюта укреплялась к российской до 102,28 рубля. Однако ближе к 15:00 по московскому времени котировки незначительно опустились до уровня в 102,15 рубля. Несмотря на это общий прирост с начала дня составил 1,75 процента.

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    Анатолий Акулов
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