Названы условия снижения курса доллара ниже 100 рублей

Экономист Голубев допустил курс ниже 100 рублей за доллар

Есть экономические и политические факторы, влияющие на курс, обозначил доцент кафедры экономики РАНХиГС Санкт-Петербург Артем Голубев. В беседе с «Лентой.ру» он допустил курс ниже 100 рублей за доллар и назвал условия укрепления национальной валюты.

«Высока вероятность, что курс будут удерживать ниже 100 рублей, и в ближайшие дни мы услышим о каких-то дополнительных мерах, видимо ограничительного характера, которые могут позволить укрепиться рублю», — высказался Голубев.

Среди экономических факторов он выделил улучшение сальдо торгового баланса. «При таком дешевом рубле и относительно дорогой нефти оно не может не расти: экспорт имеет склонность к росту, а импорт — к торможению роста или снижению. Однако многое будет зависеть от того, в какой валюте наши экспортеры будут получать выручку от экспорта. Если это будут доллары, евро и юани, то приток крепкой валюты в страну должен укрепить рубль», — поделился собеседник «Ленты.ру».

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 9 октября, курс доллара превысил 102 рубля, что стало максимумом с марта 2022 года. Курс евро при этом поднялся выше 108 рублей.

