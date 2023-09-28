В Минфине заявили о важности предсказуемого рубля

Силуанов: Минфин хочет, чтобы курс рубля был стабильным и предсказуемым

Курс национальной валюты должен быть предсказуемым, заявил министр финансов России Антон Силуанов на пленарной сессии Мосфинфорума. Его слова приводит РИА Новости.

Кому-то в государстве необходимо, чтобы рубль был сильным, а кому-то — слабым, заявил Силуанов. Минфин выступает за то, чтобы курс национальной валюты был стабильным и предсказуемым, и работает над этим. Аналогично глава ведомства высказался о принципах составления бюджета страны.

«Мне кажется, когда мы говорим "рост", "инфляция", "цены на нефть", "бюджет". Ну, бюджет не должен ориентироваться на прогнозы. Он должен быть сбалансированным и устойчивым вне зависимости от любых прогнозов», — пояснил он.

Также в рамках Московского финансового форума Силуанов оценил количество денег в российском бюджете. «Денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит», — отметил глава ведомства.

Ранее Минфин внес на обсуждение сокращение расходов бюджета за счет незащищенных статей. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на некоторых национальных проектах при формировании бюджета можно сэкономить. В правительстве предложение Минфина также одобрили.