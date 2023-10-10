Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:58, 10 октября 2023Экономика

Экономист назвал предел укрепления доллара

Экономист Беляев допустил курс 110 рублей за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Тенденция снижения курса рубля по отношению к доллару продолжится, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал предел укрепления американской валюты.

По словам экономиста, курс определяет соотношение общего состояния американской и российской экономик. «Поскольку у нас экономика находится на паузе, и все ее положительные характеристики обусловлены лишь тем, что работает на полную мощность военно-промышленный комплекс, а предпринимательский корпус находится на паузе, мы видим последовательное снижение рубля по отношению к доллару в течение четырех-пяти месяцев», — добавил он.

В дальнейшем доллар продолжит укрепляться, полагает Беляев. Однако у роста американской валюты есть пределы. «Если мы не будем серьезно заниматься экономикой, а продолжим конвульсивные действия в области регулирования краткосрочного и поверхностного курса (это запрещение вывоза валюты, повышение ключевой ставки, которое только сдерживает развитие экономики), мы будем видеть последовательное снижение рубля по отношению к доллару. Учитывая, что у нас экономика все-таки не нулевая и как-то двигается, я думаю, что пока предел где-то в районе 110 на ближайшие два-три месяца», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, доктор экономических наук Николай Кузнецов назвал укрепление рубля не невероятной задачей, а также перечислил условия, при которых курс российской валюты может вырасти.

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 9 октября, курс доллара превысил максимум с марта 2022 года, торгуясь на уровне 102 рублей. Курс евро при этом поднялся выше 108 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости

    «Боевики целились в тех, кто пытался сбежать». Что выжившие участники рейва в Израиле рассказывают об атаке ХАМАС?

    На фасаде здания в центре Москвы появилось необычное граффити

    Исполком УЕФА отменил решение о допуске до турниров юношеских сборных России

    Стала известна личность первого погибшего в Израиле россиянина

    Курортный роман в Дагестане закончился для россиянки побоями и кражей

    Минобороны заявило об уничтожении пушки М-46 ВСУ у Работино

    Футболист «Краснодара» высказался о возможном переходе в европейский клуб

    Россиянка ударила ножом малолетнего сына из-за ухода сожителя с другом

    Россиянам назвали необычный способ быстро проснуться

    Максим Фадеев раскритиковал пластических хирургов со словами «чистый бизнес»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости