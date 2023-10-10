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06:00, 10 октября 2023Экономика

Названы три условия укрепления рубля

Экономист Кузнецов назвал три условия укрепления рубля
СюжетКурс доллара:

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Укрепление рубля — задача вовсе не невероятная, однако для этого необходимо, чтобы одновременно совпало несколько условий, сказал доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления, доктор экономических наук Николай Кузнецов. Условия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Первое условие, которое может оказать влияние на укрепление рубля, — это профицит валютного баланса. «Проще говоря, поступать валюты в страну должно больше, чем выплачиваться. А для этого необходим рост цен на продаваемые Россией ресурсы, а также рост объемов экспорта», — пояснил экономист.

Вторым необходимым условием он счел сокращение объемов вывода валюты за рубеж. «По данным Центрального Банка, в настоящее время только объем вкладов граждан, то есть физических лиц, в зарубежных банках превысил в эквиваленте 7 триллионов рублей, а сколько еще выводится бизнесом», — высказался Кузнецов.

Третьим необходимым для укрепления рубля условием, по мнению собеседника «Ленты.ру», являются позитивные сдвиги в геополитике. «В ситуации, когда "мир бурлит", капитал традиционно уходит в доллар и долларовые инструменты, что приводит к укреплению доллара по отношению к другим валютам. Снижение накала геополитических проблем (например, начало урегулирования отношений Россия-Украина, Израиль-Палестина, Армения-Азербайджан) послужит снижению курса доллара и укреплению национальных валют», — подытожил эксперт.

Курс доллара от TradingView

Ранее курс доллара превысил максимум с марта 2022 года. В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 9 октября, он торговался на уровне 102 рубля. Курс евро при этом поднялся выше 108 рублей.

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