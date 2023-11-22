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00:20, 22 ноября 2023Экономика

Глава крупнейшей в мире криптобиржи подтвердил уход в отставку

Гендиректор Binance Чанпэн Чжао подтвердил уход с поста

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Основатель и генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао в социальной сети
X подтвердил, что уходит в отставку.

«Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance... Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил он. По словам основателя биржи, он намерен сделать перерыв, которого у него не было последние 6,5 года. Он добавил, что собирается заняться инвестированием, однако не планирует становиться гендиректором другого стартапа.

Чжао также сообщил, что должность генерального директора Binance займет Ричард Тенг, который был руководителем отдела по вопросам региональных рынков.

Об отставке Чанпэн Чжао рассказал Forbes со ссылкой на источники. Также отмечалось, что предприниматель признает вину по предъявленным со стороны министерства юстиции США обвинениям в отмывании денег, финансовом мошенничестве и нарушении санкций.

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      Марина Совина
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