ХАМАС подтвердило договоренность с Израилем о четырехдневном перемирии

Палестинское движение ХАМАС подтвердило договоренность с Израилем о временном перемирии и освобождении заложников в обмен на палестинских заключенных. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

«После многодневных трудных переговоров мы объявляем , что мы достигли соглашения о гуманитарном перемирии на четыре дня благодаря неустанным и умелым усилиям Катара и Египта», — говорится в сообщении. В ХАМАС уточнили, что в рамках сделки будут освобождены 50 пленных женщин и детей в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 палестинских заключенных.

Стороны конфликта договорились о прекращении огня и приостановке всех военных действий на территории сектора Газа. Кроме того, также будет организована доставка сотен грузовиков гуманитарной, медицинской и топливной помощи во все без исключения районы анклава на севере и юге.

Ранее кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал тяжелым принятое решение, однако подчеркнул, что оно было правильным.