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04:16, 22 ноября 2023Мир

В Израиле одобрили сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников из Газы

Фото: Amir Cohen / Reuters

Кабмин Израиля принял положительное решение по сделке с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz.

По данным издания, министры проголосовали за соглашение с палестинской стороной, которое предполагает временное прекращение огня в обмен на пленных израильтян. Кроме того, в рамках сделки Израиль освободит палестинских заключенных.

Haaretz также уточнило, что ХАМАС освободит 50 заложников в течение четырех-пяти дней. В первую очередь отпустят детей и женщин.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников «тяжелое, но верное». Он назвал приоритетом возвращение взятых в плен граждан Израиля.

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      Марина Совина
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