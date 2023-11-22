В Израиле одобрили сделку с ХАМАС по освобождению заложников

Кабмин Израиля одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников из Газы

Кабмин Израиля принял положительное решение по сделке с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа. Об этом сообщает Haaretz.

По данным издания, министры проголосовали за соглашение с палестинской стороной, которое предполагает временное прекращение огня в обмен на пленных израильтян. Кроме того, в рамках сделки Израиль освободит палестинских заключенных.

Haaretz также уточнило, что ХАМАС освободит 50 заложников в течение четырех-пяти дней. В первую очередь отпустят детей и женщин.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что решение по сделке с ХАМАС об освобождении заложников «тяжелое, но верное». Он назвал приоритетом возвращение взятых в плен граждан Израиля.