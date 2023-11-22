Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:15, 22 ноября 2023Мир

Премьер Израиля сообщил о «тяжелом, но верном» решении по заложникам

Премьер Нетаньяху: Израилю предстоит принять тяжелое, но верное решение
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «тяжелым, но верным» решение по сделке с палестинским движением ХАМАС по заложникам. Его слова передает издание Times of Israel.

Отмечается, что в случае заключения соглашения палестинская сторона должна будет отпустить по меньшей мере 50 взятых в плен израильтян. Израиль, в свою очередь, прекратит огонь на четыре-пять дней и освободит 150-300 палестинских заключенных.

По словам Нетаньяху, Тель-Авив считает приоритетом возвращение заложников. «Мы не успокоимся, пока все не вернутся. У войны есть этапы, и возвращение заложников будет поэтапным», — заявил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что большинство пленных, которые будут освобождены в результате возможной сделки между Израилем и ХАМАС, будут детьми. Кроме того, во время первой фазы потенциальной сделки освободят граждан Израиля и лиц с двойным гражданством.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин примет участие в виртуальном саммите G20. Это его первая за долгое время встреча с западными лидерами

      Зеленскому предрекли исключение из переговоров по конфликту на Украине

      Шахтерка стала порномоделью и бросила бойфренда за отказ сниматься с ней

      Военкор предрек новую «Азовсталь» для Украины

      Командир отделения ВСУ рассказал об успешном наступлении российских войск

      Россия проведет неформальное заседание СБ ООН по Украине 8 декабря

      Премьер Израиля сообщил о «тяжелом, но верном» решении по заложникам

      Бритни Спирс показала фигуру в мини-платье с глубоким декольте

      В КНДР заявили о планах запустить еще нескольких разведывательных спутников

      План ЕС о помощи Украине на 20 миллиардов евро оказался на грани срыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости