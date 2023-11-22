Премьер Израиля сообщил о «тяжелом, но верном» решении по заложникам

Премьер Нетаньяху: Израилю предстоит принять тяжелое, но верное решение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «тяжелым, но верным» решение по сделке с палестинским движением ХАМАС по заложникам. Его слова передает издание Times of Israel.

Отмечается, что в случае заключения соглашения палестинская сторона должна будет отпустить по меньшей мере 50 взятых в плен израильтян. Израиль, в свою очередь, прекратит огонь на четыре-пять дней и освободит 150-300 палестинских заключенных.

По словам Нетаньяху, Тель-Авив считает приоритетом возвращение заложников. «Мы не успокоимся, пока все не вернутся. У войны есть этапы, и возвращение заложников будет поэтапным», — заявил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что большинство пленных, которые будут освобождены в результате возможной сделки между Израилем и ХАМАС, будут детьми. Кроме того, во время первой фазы потенциальной сделки освободят граждан Израиля и лиц с двойным гражданством.