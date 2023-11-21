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23:01, 21 ноября 2023Мир

Стало известно о намерении освободить больше детей по сделке Израиля и ХАМАС

CNN: большинство освобожденных из по сделке Израиля и ХАМАС будут детьми

Ожидается, что большинство пленных, которые будут освобождены в результате возможной сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС, будут детьми. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник.

Телеканал отмечает, что «почти все освобожденные пленные будут детьми». Также уточняется, что среди людей, которых отпустят во время первой фазы потенциальной сделки, будут граждане Израиля и лица с двойным гражданством.

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      Екатерина Подвигина
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